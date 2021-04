Si allarga ulteriormente il focolaio Covid reduce dalla Nazionale Italiana: anche Pessina è risultato positivo

Un altro caso positivo al Covid tra i nazionali azzurri tornati dagli impegni con l’Italia. Dopo Cragno, Bonucci, Bernardeschi, Grifo, Verratti e Florenzi (e i membri dello staff di Mancini), arriva la positività di un altro contagiato. Si tratta di Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta che è sceso anche in campo in tutte e tre le partite giocate dagli Azzurri nell’ultima finestra internazionale e poi anche sabato contro l’Udinese al rientro. Contro Irlanda del Nord e Bulgaria una manciata di minuti, poi il match da titolare nell’ultima contro la Lituania.

A renderlo noto è stata l’Atalanta con una nota ufficiale sul proprio sito: “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.