Cambio in panchina in Svizzera, dove il Basilea ha deciso di allontanare Ciriaco Sforza e affidarsi, fino al termine della stagione, a Patrick Rhamen

E’ finita l’avventura al Basilea di Ciriaco Sforza. Il club svizzero – attraverso i propri canali ufficiali – ha annunciato di aver affidato la panchina, fino al termine della stagione, a Patrick Rhamen.

La decisione di separarsi da Sforza arriva per via dei risultati negativi, l’ultimo il ko casalingo, per 1-2, contro il Vaduz, che ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Al termine della Super League mancano nove giornate e il Basilea si trova al quinto posto in classifica.