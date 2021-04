Calciomercato, prezzo dimezzato | Si infiamma la sfida Roma-Inter!

Roma e Inter si sfidano sul mercato per rinforzare il centrocampo

Impegnate nel decisivo finale di stagione, Roma e Inter pensano anche alle prossime mosse di calciomercato. Non solo portiere e centravanti nei pensieri dei giallorossi: la dirigenza sta provando a pianificare la prossima annata con una serie di incontri. Per il centrocampo, riporta ‘asromalive.it‘ si prospetta un duello coi nerazzurri per un talento dal prezzo al ribasso, sceso dai 50 milioni di euro a circa 20 milioni. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’!