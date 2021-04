Calciomercato Juventus, messaggio di Zidane | E sul futuro...

Zidane ha anche parlato della Juventus nel post partita di Real Madrid-Liverpool. Il messaggio dell’ex bianconero

Zinedine Zidane fa sognare i tifosi della Juventus. Più volte accostato alla panchina del club bianconero, l’ex centrocampista ha parlato così ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Se mi manca l’Italia? È sempre nel cuore, la Juve è sempre stata molto importante per me. – è il messaggio di ‘Zizou’ – Ritorno in Italia? Non lo so. Adesso sono qua. Vediamo”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato, Juventus-Dragusin: ci siamo!

L’allenatore del Real Madrid è ormai accostato da diverse sessioni di calciomercato alla panchina della Juventus, e come noto è la prima scelta del presidente Agnelli. In attesa di chiarire il futuro di Pirlo, Zidane manda dunque un ‘messaggio d’amore’ ai bianconeri. Staremo a vedere.