Il Napoli di Gennaro Gattuso ospita, per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, il Crotone di Serse Cosmi

Torna in campo anche il Napoli che, per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, ospita il Crotone. Gli uomini di Gennaro Gattuso, orfano dello squalificato Koulibaly al centro della difesa, cercano la quarta vittoria consecutiva per continuare la rincorsa al quarto posto, l’ultimo utile per la prossima edizione della Champions League. Di contro, i rossoblu di Serse Cosmi sono quasi tagliati fuori dalla corsa salvezza, complice anche l’ultima sconfitta casalinga patita contro il Bologna con una clamorosa rimonta da 2-0 a 2-3. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-CROTONE

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko: Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Benali, Zanellato, Molina; Ounas, Simy. All. Cosmi.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 65, Milan** 60, Juventus* 55, Atalanta 55, Napoli* 53, Roma 50, Lazio* 49, Sassuolo* 39, Verona 38, Sampdoria** 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina 29, Spezia 29, Benevento 29, Torino* 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15.

* Una partita in meno

**Una partita in più