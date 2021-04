Per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, il Cagliari di Semplici ospita il Verona di Juric

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, torna in campo la Serie A. Il Cagliari, per ventinovesima giornata del campionato di Serie A, ospita il Verona. I rossoblu di Leonardo Semplici sono reduci da due sconfitte consecutive e hanno bisogno di un risultato positivo per mantenere intatte le speranze di salvezza; gli avversari di giornata, i gialloblu di Ivan Juric, però hanno tutta l’intenzione di rifarsi dopo tre sconfitte consecutive. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Sardegna Arena’ di Cagliari.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CAGLIARI-VERONA

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Nandez, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Cerri. All. Semplici

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni, Lasagna. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 65, Milan** 60, Juventus* 55, Atalanta 55, Napoli* 53, Roma 50, Lazio* 49, Sassuolo* 39, Verona 38, Sampdoria** 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina 29, Spezia 29, Benevento 29, Torino* 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15.

* Una partita in meno

**Una partita in più