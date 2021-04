Calciomercato.it vi offre in tempo reale il derby Torino-Juventus, posticipo pasquale delle 18

Per sua stessa natura, il derby della Mole non può essere considerata una partita come le altre, ma quest’anno Torino-Juventus rischia di assumere significati ancora più drammatici a livello sportivo. Da un lato ci sono i granata, in piena zona retrocessione e bisognosi di un risultato di prestigio per provare a risalire la china. Dall’altro i bianconeri, protagonisti della peggiore stagione degli ultimi dieci anni e scossi anche dalle vicende extra campo che hanno coinvolto Arthur, Dybala e McKennie. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Torino-Juventus

TORINO (3-4-1-2): (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

JUVENTUS (3-5-2): Szczensy; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 65 punti, Milan 60, Atalanta 58, Napoli* 56, Juventus** 55, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo* 40, Sampdoria 36, Bologna* 34, Udinese 33, Genoa 32, Fiorentina e Benevento 30, Spezia 29, Torino** 23, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15

**due partite in meno

*una partita in meno