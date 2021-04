Calciomercato Milan, giovane dalla Russia | Piace Kvaratskhelia

Il Milan potrebbe mettere le mani su un giovane del Rubin Kazan: si tratta di Kvaratskhelia, ala sinistra georgiana

Il Milan è sempre alla ricerca di giovani talenti in giro per l’Europa e non solo. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, sta mandando avanti un progetto molto interessante, fatto di giovani e ‘senatori’. Il club rossonero è alle prese con diverse trattative per il rinnovo del contratto, ma anche il mercato in entrata resta attivo. E il dt pare abbia messo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia.

Milan, interesse per Kvaratskhelia

Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset.it‘, il Milan è interessato a Kvaratskhelia, ala sinistra del Rubin Kazan. Paolo Maldini sembra che ne abbia già parlato con Kaladze. Il georgiano è uno dei calciatori più in mostra del campionato russo, e infatti questa stagione ha segnato quattro gol e siglato otto assist in ventuno partite. Si tratta di un 2001, col quale potrebbe già esserci un incontro col procuratore. Su Kvaratskhelia c’è anche il Bayern Monaco.