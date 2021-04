Bologna-Inter, infortunio Tomiyasu | La reazione di Mihajlovic

Infortunio per Tomiyasu durante il match tra Bologna e Inter: arriva anche la reazione di Sinisa Mihajlovic

E’ in corso il match tra Bologna e Inter allo stadio Renato Dall’Ara. La squadra di Antonio Conte è in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Romelu Lukaku, che ha colpito i rossoblu alla prima occasione capitatagli sui piedi. Piove sul bagnato per Sinisa Mihajlovic, che deve fare a meno di Takehiro Tomiyasu.

Il difensore giapponese è stato infatti sostituito al 33′ per un infortunio muscolare. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, Mihajlovic si è così rivolto alla sua panchina: “Ma doveva giocare anche contro la Mongolia? E’ finita 14-0“. Insomma, l’allenatore serbo non l’ha presa benissimo. Resta da capire l’entità effettiva del problema, visto che la prossima giornata ci sarà la partita con la Roma.