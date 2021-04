Inter, attacco a Lukaku

Arrivano le parole del difensore Mugabi nei confronti di Lukaku: il centravanti dell’Inter giocò contro il difensore qualche stagione fa

Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter, sta vivendo una grandissima stagione. Forse la migliore della sua carriera, visto che migliora di partita in partita. E contro il Bologna è arrivata l’ennesima rete in campionato, decisiva per la vittoria dei nerazzurri. Ma non tutti sono dello stesso parere. E, infatti, è arrivato il parere di Bevis Mugabi, ex difensore dello Yeovil Town e attualmente in Scozia, al Motherwell. Un attacco per Lukaku arrivato senza troppi giri di parole.

Inter, l’attacco di Mugabi a Lukaku

Bevis Mugabi, difensore del Motherwell, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del ‘Daily Record‘. Il difensore si è soffermato anche su Lukaku: “Ho giocato contro Lukaku, e penso che lui sia ancora qui, nella mia tasca sinistra. Quando riuscirà a uscire? Quando tornerà in Inghilterra e potrò sfidarlo. O magari qui in Scozia, chissà”. Insomma, Mugabi sembra avere le idee chiare sul suo confronto col centravanti belga dell’Inter e si augura di poterlo incontrare nuovamente nel campionato inglese o in quello scozzese.