Grossi problemi in casa Lazio: contrasto duro in allenamento per un big, che ha lasciato l’allenamento dolorante alla caviglia

Pessime notizie per la Lazio. Nella settimana che porta alla ripresa del campionato, i biancocelesti stanno preparando la partita in casa con lo Spezia con la consapevolezza che non potranno più sbagliare e perdere punti. La corsa Champions non aspetta nessuno, Atalanta e Napoli sono avanti e stanno riprendendo quota con la Juventus più in alto e decisamente pericolosa. Per questo assume un peso ancora più importante la brutta notizia che arriva dall’allenamento di oggi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Lazio, infortunio alla caviglia per Luis Alberto: le condizioni

Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, Luis Alberto ha abbandonato anzitempo la seduta a causa di una brutta botta. In un duro contrasto con il giovane compagno di squadra Armini, il numero 10 della Lazio si è fatto male alla caviglia – che si sarebbe addirittura girata – e ha ovviamente deciso di rientrare subito negli spogliatoi. Lo spagnolo era dolorante, Simone Inzaghi non può che essere in ansia per le condizioni del suo big, tra i pochissimi davvero imprescindibili in questa stagione. Lo stato della caviglia del talento ex Liverpool andranno monitorate in vista dello Spezia, atteso all’Olimpico sabato alle 15.