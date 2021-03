Sierra Leone-Benin, caos Covid | Non si gioca: ecco cosa è successo!

Caos in Sierra-Leone-Benin. Il match, valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, non si è giocato a causa di sei positivi tra gli ospiti. Ecco cosa è successo

Caos in Africa. La gara fra Sierra Leone e Benin, valevole per la sesta giornata del Gruppo L per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, non si è disputata a causa di alcune presunte positività al Covid-19 tra i giocatori della squadra ospite.

Si attendono notizie ufficiali a breve da parte della CAF ma è certo che il match, che sarebbe dovuto andare in scena a Freetown, è stato rinviato a data da destinarsi. Il Benin sarebbe venuto a conoscenza di avere dei positivi in rosa solo una volta arrivati allo stadio. Positività, che però, sarebbero state messi in discussione dalla stessa Nazionale di Dussuyer.

The Sierra Leone 🇸🇱 vs 🇧🇯 Benin game will not take place tonight in Freetown after negotiations between both parties failed to yield much.

6 Benin players were declared COVID-19 positive but the team contested the results. The FIFA international window closes today. #AFCON2021Q pic.twitter.com/KyynWlxI4t

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) March 30, 2021