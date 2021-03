DIRETTA Euro Under 21, Italia-Slovenia | Formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ljudski vrt’ tra le Nazionali di Nicolato e Acimovic in tempo reale

L’Italia affronta la Slovenia a Maribor nella gara che chiude il girone B degli Europei Under 21. Privi di tre squalificati, gli Azzurrini di Nicolato vogliono centrare una vittoria per non dover dipendere dal risultato dell’altro incontro del gruppo. La qualificazione, infatti, potrebbe arrivare anche con un pareggio se la Spagna batterà la Repubblica Ceca. Ai padroni di casa di Acimovic, invece, serve un successo accompagnato da un risultato positivo degli iberici. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Ljudski vrt’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Raspadori, Cutrone. CT Nicolato

probabile SLOVENIA (4-2-3-1): Vekic; Zinic, Zaletel, Karic, Kolamanic; Gnezda Cerin, Petrovic; Matko, Elsnik, Prelek; Celar. CT Acimovic

CLASSIFICA: Spagna punti 4, Repubblica Ceca 2, ITALIA 2, Slovenia 1.