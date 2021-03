Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con i principali temi del momento tra campo e calciomercato

Torna un nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00, saremo in diretta con il nostro consueto TG su tutti i canali social di Calciomercato.it, per parlare di tutti i principali temi di giornata, dal futuro di Cristiano Ronaldo e Buffon alla vittoria dell’Italia contro la Bulgaria e ovviamente le ultime di mercato di Inter, Juventus, Milan e le altre big di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

In conduzione ci sarà Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Mirko Calemme. Come ospiti avremo l’autore di libri, film e opere teatrali Jvan Sica ed il giornalista di ‘Tuttosport’ Daniele Galosso. Commenteremo il 24esimo risultato utile consecutivo della Nazionale di Mancini e tutte le ultime news di giornata.