Tapiro d’oro per Caressa | Il telecronista scherza su Diletta Leotta

Fabio Caressa, telecronista di Sky, ha ricevuto il Tapiro d’Oro, dopo che Dazn ha acquisito i diritti tv per le prossime tre stagione della Serie A

Sono giorni importanti per il calcio italiano, che ha vissuto una storica svolta: la Serie A sarà trasmessa su DAZN per le prossime tre stagioni. La piattaforma streaming ha così battuto la concorrenza di Sky, che sarà costretta ad un ridimensionamento, almeno per quanto riguarda il calcio italiano. Valerio Staffelli ha così consegnato, per Striscia la Notizia, il Tapiro d’oro al telecronista di Sky Fabio Caressa.

Intercettato fuori dalla propria abitazione, il giornalista ha così parlato: “Quando c’è una gara c’è uno che vince e uno che perde – ha commentato all’inviato di Striscia – ma cercheremo comunque di offrire ai nostri abbonati il massimo possibile”.

Durante il servizio, che andrà in onda stasera su Canale 5, Caressa si è lasciato andare ad una battuta su Diletta Leotta: “I telespettatori vedranno un po’ più Diletta Leotta e un po’ meno me: diciamo che ci hanno guadagnato….”