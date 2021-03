Italia U21, Nicolato sulle espulsioni: “Falli normali, decisioni che pesano!”

Nicolato ha parlato delle espulsioni durante le recenti gare dell’Italia Under 21

Impegnato con le partite dell’Italia Under 21, il Ct Paolo Nicolato ha parlato delle espulsioni nelle recenti gare degli azzurrini: “E’ successo che abbiamo avuto un paio di espulsioni che non sono giustificabili, atteggiamenti che non devono far parte del nostro modo di essere – spiega a ‘Radio anch’io Sport’ su ‘Rai Radio 1’ – Ci siamo trovati in una situazione alla quale non eravamo abituati, speriamo di riuscire a cogliere gli obiettivi lo stesso. A mio avviso i contatti che abbiamo avuto non erano violenti, non credo che una mano così pesante faciliti il gioco. Erano normali falli di gioco. Queste decisioni pesano molto in un mini torneo”.

Nicolato ha proseguito il suo discorso: “Slovenia? Ci sono rimasti 15 giocatori di movimento, non abbiamo grandi soluzioni e ci dispiace. Non riteniamo di esserci meritati alcune situazioni”.