Calciomercato Juventus, parla Kulusevski | Annuncio sul futuro di Ronaldo

Arrivano le parole di Dejan Kulusevski dal ritiro della Svezia: il giocatore si è soffermato anche su Cristiano Ronaldo

La Juventus la scorsa estate si è assicurata Dejan Kulusevski, che con la maglia del Parma si è affermato come uno dei migliori talenti della Serie A. Le prestazioni dell’esterno offensivo classe 2000, però, non sono ancora ai livelli di quelle della scorsa stagione. Lui stesso se n’è accorto, e dal ritiro della Svezia ha dichiarato: “Non era semplice arrivare alla Juventus a 20 anni, e per me è stato tutto completamente nuovo. Faccio un po’ di fatica, ma sento che sto migliorando anche se ci vorrà ancora tempo”.

Juventus, Kulusevski sul futuro di Ronaldo

Kulusevski ha poi continuato a parlare del futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare la Juve. Di seguito, le sue parole: “Ora non bisogna pensarci, vedremo cosa accadrà“. Poi sulla stagione dei bianconeri: “Qui alla Juventus si inizia la stagione sempre con l’obiettivo di vincere lo scudetto, sappiamo che è un’annata deludente e dobbiamo fare meglio sotto tutti i punti di vista”. Insomma, lo svedese è consapevole che la distanza dal primo posto è molto ampia.