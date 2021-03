Bulgaria-Italia, Spinazzola: “Abbiamo vinto giocando sporco”

Anche Leonardo Spinazzola si sofferma sulla vittoria ottenuta contro la Bulgaria: ora l’Italia è a sei punti nel girone

Leonardo Spinazzola, terzino sinistro dell’Italia e della Roma, ha parlato ai microfoni di ‘Rai Sport’ per parlare della vittoria contro la Bulgaria per 0-2. Di seguito, le sue parole: “Importante vincere e portare i tre punti a casa, non era scontato. Sapevamo che loro sono una squadra fisica, infatti ogni calcio di punizione era un assalto, perché sono molto alti. Però siamo riusciti anche a giocare sporco e abbiamo vinto”.

Sulla prestazione perfetta – “E’ anche merito degli avversari se non ci siamo riusciti, perché nel secondo tempo giocavano uomo contro uomo ed era difficile gestire la palla”.

Sulla Lituania – “La benzina? Siamo in 33-34, tutti giocatori forti e chiunque andrà in capo darà il contributo massimo per la squadra”.