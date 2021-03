DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Bulgaria-Italia 0-0: inizia il match – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Vasil Levski Stadium’ tra le Nazionali di Petrov e Mancini in tempo reale

L’Italia fa visita alla Bulgaria in una gara valida per la seconda giornata del gruppo C di qualificazione ai Mondiali del 2022. Reduci dal successo all’esordio contro l’Irlanda del Nord, gli Azzurri di Mancini vogliono centrare un’altra vittoria per restare primi a punteggio pieno. Dopo la sconfitta casalinga subita con la Svizzera, invece, i ‘Leoni’ di Petrov hanno bisogno di un risultato positivo per non vedere già compromesse le chance di andare in Qatar. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Vasil Levski Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BULGARIA (3-5-2): P. Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Kostadinov, Chochev, Vitanov, Tsvetanov; Delev, Galabinov. Ct Petrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct Mancini

CLASSIFICA: Svizzera punti 3, Italia 3, Lituania* 0, Bulgaria 0, Irlanda del Nord 0.

*Una partita in meno