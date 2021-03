Calciomercato Milan, scelto l'erede di Donnarumma: è Maignan il favorito

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito all’erede di Donnarumma fra i pali del Milan

Si avvicina sempre di più la scadenza del contratto di Donnarumma – 30 giugno 2021 – e non si stanno facendo passi avanti per il rinnovo. Per questo motivo il Milan starebbe iniziando a guardarsi attorno, in cerca di un eventuale sostituto in caso di partenza del portiere classe ’99. Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it chi sarebbe il miglior portiere per sostituire Donnarumma. La scelta dei tifosi rossoneri è ricaduta su Mike Maignan: il numero ‘1’ del Lille ha raccolto il 30,1% delle preferenze. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

📊Momento sondaggio#Milan – grana #Donnarumma, il club guarda a possibili sostituti: in caso di mancato rinnovo su chi dovrebbero puntare i rossoneri❓ VOTA, RT e COMMENTA ⚡️ — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 27, 2021

Secondo posto, con il 26% dei voti, per Pierluigi Gollini. L’estremo difensore dell’Atalanta non sta vivendo un periodo molto felice e anche le sue quotazioni sul mercato sono in calo. A completare il podio è stato Juan Musso con il 24,7% delle preferenze. Infine, ultimo posto nelle gerarchie dei tifosi rossoneri per Alessio Cragno.