Per Iker Casillas, il migliore di sempre è Zlatan Ibrahimovic e non Cristiano Ronaldo: il tweet dell’ex portiere

Greatest of all times, il migliore di sempre. L’acronimo è ‘GOAT‘ che spesso è stato utilizzato dai signori del calcio per definire chi per loro è il miglior calciatore mai esistito. Messi, Cristiano Ronaldo e prima ancora Maradona, Pelé. Ma Iker Casillas sembra avere le idee chiare e ha affidato questo titolo a un altro giocatore.

🐐 G.O.A.T @Ibra_official ⬆️

— Iker Casillas (@IkerCasillas) March 25, 2021

L’ex portiere del Real Madrid ha giocato anni con Ronaldo e contro Messi, ma punta su Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan è ritornato a giocare con la Svezia dopo 4 anni e 9 mesi di assenza, vincendo contro la Georgia per 1-0.