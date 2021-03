I dati del bollettino sul coronavirus di venerdì 26 marzo 2021: 23.987 nuovi positivi, mentre i decessi sono 457

Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati del bollettino sul coronavirus di venerdì 26 marzo 2021: sono 23.987 i nuovi casi di Covid registrati in Italia con 457 morti nelle ultime 24 ore. Con 354.952 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati, il tasso di positività resta stabile intorno al 6,8%.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, continuano ad aumentare i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 3.628, otto in più in totale rispetto a ieri con 288 ingressi giornalieri. Per quel che concerne, invece, i ricoveri ordinari sono 28.472 persone, con una crescita di 48 unità rispetto a ieri.