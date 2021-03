DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Bulgaria-Svizzera | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Vasil Levski Stadium’ tra le Nazionali di Petrov e Petkovic in tempo reale

La Bulgaria affronta la Svizzera a Sofia nella gara di apertura del gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2022. Da una parte i padroni di casa del Ct Petrov sperano di ottenere un risultato positivo per provare a candidarsi ad essere la sorpresa del girone. Dall’altra gli elvetici del Ct Petkovic puntano al successo per mettere subito pressione sull’Italia impegnata stasera nella corsa al primo posto. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Vasil Levski Stadium’ in tempo reale.