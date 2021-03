L’Italia Under 21 di Nicolato non va oltre il pareggio contro la Repubblica Ceca. Segna ancora Scamacca ma nel finale l’autogol di Maggiore rovina tutto. Espulsi Tonali e Marchizza

Non comincia bene l’avventura dell’Italia di Paolo Nicolato alla fase a gironi dell’Europeo Under 21. Gli azzurrini, inseriti nel Gruppo B, non sono andati oltre il pareggio con la Repubblica Ceca. La partita, contro gli uomini di Karel Krejci, inizia nel miglior modo possibile, con la rete, al 31′ del primo tempo, di Gianluca Scamacca, che conferma di vivere un grande momento, dopo la doppietta con la maglia del Genoa.

Nella seconda frazione di gioco, però, succede davvero di tutto: con il portiere avversario, Jedlicka, più volte protagonista. Poi a 15 minuti dalla fine, arriva il pareggio, frutto di un autogol clamoroso di Maggiore, che di testa batte un incolpevole Carnesecchi. Nove minuti dopo l’Italia rimane in dieci per un’ingenua espulsione di Sandro Tonali, che salterà dunque il match contro la Spagna. Nel recupero fuori anche per Marchizza, per doppio giallo. Le Furie Rosse, nell’altra partita del girone, contro la Slovenia, si sono, invece, imposte con un netto 3-0.

Repubblica Ceca-Italia 1-1: 31′ Scamacca, 75′ autogol Maggiore

Slovenia-Spagna 0-3: 53′ Puado, 54′ Villar, 89′ Miranda

Classifica: Spagna 3, Italia e Repubblica Ceca 1, Slovenia 0