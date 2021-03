Calciomercato Juventus, Ronaldo in MLS: Beckham dice tutto

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta di grande attualità e tra le possibili destinazioni c’è anche l’America: David Beckham ha confermato tutto

Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus già in questo 2021 è uno scenario che continua a non poter essere escluso. Questo perché il portoghese è ancora sotto contratto per un solo anno e l’ingaggio resta un macigno enorme per il biancio del club bianconero. Come se non bastasse, in tre anni con CR7 – arrivato per trionfare in Champions League – sono arrivate una eliminazione ai quarti e due agli ottavi. Senza contare che questa potrebbe essere anche la prima stagione senza scudetto dopo nove titoli consecutivi.

Mendes sta sondando il terreno con il Real Madrid, che però non sembra una pista ancora così calda. Tra le altre opzioni un altro ritorno come quello al Manchester United e poi anche il PSG, ma non solo. L’idea americana è rimasta sempre in piedi, in particolare nella figura di David Beckham e il suo Inter Miami. In più di una occasione si è parlato del possibile approdo in MLS di Ronaldo, Messi e Neymar. A precisa domanda su come ‘venderebbe’ la sua causa per convincere questi tre campioni a dire sì all’approdo negli USA, lo Spice Boy ha risposto in maniera chiara. “A essere onesto non sarebbe difficile, basta che io dica ‘Miami’ e loro risponderebbero ‘Ok’“, le parole di Beckham in un’intervista a ‘ESPN’.