Brutte immagini dall’allenamento dell’Atletico Madrid, per fortuna senza conseguenze per Moussa Dembele

Tanto spavento per Moussa Dembele. L’attaccante dell’Atletico Madrid oggi, durante un semplice esercizio di stretching, è svenuto all’improvviso crollando a terra. Subito i compagni si sono precipitati a soccorrerlo e con loro è arrivato ovviamente l’intervento dello staff medico. Il francese è rimasto primo di sensi a terra per qualche secondo tra la preoccupazione generale.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L’ex Lione, passato a gennaio all’Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto, è stato portato ovviamente in ospedale ma per fortuna gli esami a cui si è sottoposto hanno dato tutti esito negativo. Come hanno fatto sapere dal club colchonero, si è trattato di un calo di tensione. Le funzioni vitali e i parametri di Dembele sono stati registrati tutti nella norma e il giocatore è tornato a casa con la sua auto. Verosimilmente il giocatore svolgerà anche esami più approfonditi per escludere problemi più seri anche a livello cardiaco.