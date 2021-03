Serie A, Fiorentina-Milan 2-3 | Diavolo infinito: la decide Calhanoglu

All’Artemio Franchi termina 3-2 per il Milan: alle reti di Pulgar e Ribery rispondono Ibrahimovic, Brahim Diaz e Calhanoglu

Fuochi d’artificio a Firenze, la partita tra viola e rossoneri non delude le aspettative e anche sul campo si traduce in un vero e proprio spettacolo. Tanti gol e due squadre che si sono affrontate a viso aperto, rimettendoci qualcosina in fase difensiva, ma alla fine Fiorentina-Milan termina 2-3. Ad aprire le danze è il solito Zlatan Ibrahimovic, che sblocca il risultato dopo appena 9′, ma il capolavoro è di Erick Pulgar. La punizione del cileno al 17′ sorprende Donnarumma sul primo palo e rimette in pari il risultato. Nella ripresa sono i padroni di casa a rientrare in campo con il piglio giusto e, anche questa volta, il gol non si fa attendere: al 51′ Vlahovic stoppa in area e serve un cioccolatino a Ribery, che col piattone batte il portiere rossonero. Il Diavolo, però, non molla mai e prima pareggia con Brahim Diaz sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poi Calhanoglu regala la vittoria a Pioli con un colpo da biliardo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

TABELLINO e CLASSIFICA:

Fiorentina-Milan 2-3: 9′ Ibrahimovic (M), 17′ Pulgar (F), 51′ Ribery (F), 57′ Brahim Diaz (M), 73′ Calhanoglu (M)

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* 65 punti; Milan 59; Juventus* 55; Atalanta 55; Napoli* 50; Roma* 50; Lazio* 49; Sassuolo* 39; Verona 38; Sampdoria 35; Bologna 34; Udinese 33; Genoa 31; Fiorentina 29; Spezia 29; Benevento 29; Torino* 23; Cagliari 22; Parma 19; Crotone 15.

*una partita in meno