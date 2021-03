Prestazione non particolarmente convincente di Pedro, ala della Roma di Paulo Fonseca: le ultime dallo Stadio Olimpico

Un’altra prova opaca per Pedro. Non è un periodo brillantissimo per lo spagnolo, che è tornato spesso titolare ma è apparso sottotono, anche davanti alla porta. A Kiev ha cestinato un gol fatto davanti al portiere, stasera una situazione simile in cui ha sparato in curva la palla che avrebbe riaperto il match. Al rientro in panchina, sostituito da Carles Perez, Pedro – visibilmente irritato – è rimasto a colloquio qualche secondo con Nuno Campos, il secondo di Fonseca, che ha provato a spiegargli i motivi del cambio e i suoi errori in partita.

Una scena frequente in queste ultime settimane, dal momento che spesso l’allenatore portoghese ha avuto da ridire con l’ex Barcellona e Chelsea. A Firenze anche c’era stato un lunghissimo colloquio tra i due prima del fischio d’inizio. Insomma, non sembra un momento di particolare intesa tra Pedro e Fonseca.