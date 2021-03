DIRETTA Serie A, Juventus-Benevento | Le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra le squadre di Pirlo e Inzaghi in tempo reale

La Juventus ospita il Benevento in una gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Pirlo vanno a caccia della quarta vittoria di fila che permetterebbe di scavalcare almeno momentaneamente il Milan al secondo posto e avvicinarsi all’Inter capolista per riaprire la corsa scudetto. I giallorossi di Inzaghi, invece, hanno bisogno di un risultato positivo per uscire dal periodo di crisi e allontanarsi dalla zona retrocessione. All’andata finì in parità 1-1. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski, Morata, Ronaldo All. Pirlo

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Barba, Caldirola; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Foulon; Lapadula, Gaich. All. Inzaghi

CLASSIFICA: