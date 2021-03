La sfida salvezza tra Spezia e Cagliari termina con la vittoria dei liguri: la reti di Piccoli e Maggiore decidono il match

È una vittoria pesantissima quella ottenuta dagli uomini di Vincenzo Italiano. Lo scontro salvezza tra Spezia e Cagliari termina sul risultato di 2-0. Dopo un primo tempo di grande intensità, ma che si è concluso a reti inviolate, è Roberto Piccoli sbloccare il risultato con una bella spizzata di testa. La partita si infiamma nel finale: prima è Simeone, subentrato, a divorarsi un gol clamoroso a tu per tu con Zoet, poi è Maggiore a trovare il raddoppio dei liguri con un tiro carambolato. Quello che sembrava essere il colpo del KO, però, ha risvegliato i sardi. Gli uomini di Semplici hanno accorciato le distanze all’83’ con Gaston Pereiro, entrato benissimo a gara in corso. Nel finale il Cagliari trova il pareggio con Joao Pedro al 93′, ma l’intervento del VAR annulla la rete per fuorigioco e consegna la vittoria allo Spezia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

TABELLINO E CLASSIFICA

Spezia-Cagliari 2-1: 49′ Piccoli (S), 72′ Maggiore (S), 83′ Gaston Pereiro (C)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 65, Milan 56, Juventus* 55, Atalanta 52, Napoli* 50, Roma 50, Lazio* 46, Sassuolo 39, Verona 38, Bologna** 34, Udinese 33, Sampdoria 32, Genoa** 31, Fiorentina e Spezia** 29, Benevento 26, Torino* 23, Cagliari** 22, Parma** 19, Crotone** 15.

* una partita in meno

** una partita in più