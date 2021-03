Roma-Napoli, conferenza Fonseca su Europa, Dzeko, Veretout, Smalling

Paulo Fonseca presenta Roma-Napoli in conferenza stampa. Le sue parole alla vigilia dello scontro diretto per la zona Champions League

Archiviato il passaggio del turno in Europa League, la Roma si prepara ad affrontare un fondamentale scontro diretto per la zona Champions contro il Napoli di Gattuso. Paulo Fonseca ha presentato la sfida dell'Olimpico nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole.

PARTITA – “Siamo pronti per questa partita, abbiamo gestito alcuni giocatori e siamo pronti per questa partita difficile. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata, è motivata. Mi aspetto una buona prestazione della mia squadra. Siamo pronti per questa partita”.

EUROPA LEAGUE – “La squadra sta bene dopo il passaggio del turno ma adesso non dobbiamo pensare all’Europa League ma solo alla partita di domani col Napoli che è molto importante per noi. È un motivo d’orgoglio quello che abbiamo fatto in Europa League ma adesso dobbiamo ritornare al campionato”.

UNICA ITALIANA IN EUROPA – “È una coincidenza. L’altra stagione l’Inter è arrivata in finale, per me è una coincidenza. Non vedo le cose in questo modo”.

FUTURO – “No, io sono concentrato sul presente. Il presente è domani”.

ASSENZE – “Veretout non deve operarsi. Entrambi non ci saranno nella partita di domani ma stanno lavorando bene e penso che a breve i due torneranno ad allenarsi con la squadra. Smalling lo stiamo gestendo giorno per giorno ma sta molto meglio”.

STANCHEZZA – “Questa è una vittoria, abbiamo vinto due partite con lo Shakhtar che è una squadra difficile. Deve motivare la squadra. Siamo pronti per guardare avanti e giocare una partita difficile”.

ASSENZE – “Come sempre io non penso ai giocatori che non abbiamo adesso. Sono giocatori importanti per la squadra ma non saranno con la squadra e devo pensare a quello che ho in questa partita. Poi penso a recuperare velocemente questi tre giocatori. Penso che dopo la sosta potremmo avere questi tre giocatori con noi. Adesso non possiamo pensare a loro”.

NAPOLI – “Non mi piace parlare delle altre squadre. Quello che so è che mi aspetta un Napoli forte e che ha vinto contro il Milan, che ha fatto una buonissima partita ed è una delle più forti nel nostro campionato. E’ una squadra che vuole avere la palla e iniziativa, difende molto bene”.