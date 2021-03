CMIT TV | Sorteggi di Champions e Europa League: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento con la CMIT TV: seguiremo e commenteremo in diretta i sorteggi dei quarti di Champions ed Europa League

Terminati gli ottavi di finale, il calcio italiano rimane con solamente la Roma ancora in corsa per un trofeo europeo. Oggi torna la CMIT TV dalle ore 12: seguiremo e commenteremo in diretta i sorteggi validi per i quarti di finale di Champions ed Europa League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Riccardo Meloni, con i nostri Andrea Gariboldi, Francesco Iucca, Giuseppe Barone e Daniele Trecca. Inoltre avremo come ospite anche il giornalista Fabio Massimo Splendore.