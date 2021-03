Una scossa di terremoto con magnitudo 6.2 si è registrata nella notte sulle coste dell’Algeria. L’evento sismico è stato avvertito anche in Sardegna e Liguria

Paura nella notte in Algeria per una forte scossa di terremoto con magnitudo 6.2. L’evento sismico è stato registrato alle 00.04 ora locale, l’1.04 in Italia, sulle coste algerine e precisamente con epicentro a 20 km da Bejaia.

Come riportano i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), la scossa ha avuto inoltre un ipocentro a 10 km circa di profondità. Al momento non si registrano danni gravi a persone o cose come fa sapere la Protezione Civile algerina. La scossa è stata avvertita anche in Italia, in Sardegna e Liguria, secondo alcune testimonianze.