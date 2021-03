Calciomercato.it seguirà in tempo reale Milan-Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Europa League

Dopo il prezioso 1-1 nella gara di andata, il Milan ospita il Manchester United nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri vogliono dimenticare in fretta la sconfitta interna contro il Napoli, sfruttando a dovere il gol segnato in trasferta. Mister Pioli ha ritrovato diversi giocatori infortunati e ha sciolto solo all’ultimo il dubbio Ibrahimovic. Senza impegni in campionato il prossimo weekend, i ‘Red Devils’ affronteranno il Leicester domenica nei quarti di finale di FA Cup. Una gara molto importante che ha indotto Solskjaer ad utilizzare un po’ di turnover. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Manchester United

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo. All.: Pioli

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford. All.: Solskjaer