L’agente di Lungoyi, classe 2000 della Juventus, ha rivelato nei dettagli l’accordo con i bianconeri: “Vi spiego che giocatore è”

La Juventus continua a lavorare con grande attenzione per quelle che sono le prospettive future, con l'Under 23 che rappresenta un fiore all'occhiello in questo senso. Tanti i giocatori presi in questi anni che, un giorno, potrebbero approdare in Prima Squadra ed esordire con Andrea Pirlo. Uno di questi è Christopher Lungoyi, attualmente al Lugano, il suo agente David Jimenez ha parlato del suo futuro e dell'accordo con i bianconeri.