DIRETTA Serie A, Torino-Sassuolo | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra le squadre di Nicola e De Zerbi in tempo reale

Il Torino ospita il Sassuolo in una gara valida come recupero della 24esima giornata del campionato di Serie A, non disputata lo scorso 26 febbraio per il cluster di coronavirus che colpì i piemontesi. Da un lato i granata di Nicola vogliono tornare al successo per scavalcare il Cagliari ed uscire dalla zona retrocessione. Dall’altro i neroverdi di De Zerbi vanno a caccia dei tre punti per tornare in corsa per l’Europa League. All’andata finì in parità 3-3. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traore, Boga; Caputo. All. De Zerbi

CLASSIFICA: Inter punti 65, Milan 56, Juventus* 55, Atalanta 52, Napoli* 50, Roma 50, Lazio* 46, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 27, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino** 20, Parma 19, Crotone 15.

* Una partita in meno

** Due partite in meno