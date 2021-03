Ritorno degli ottavi di finale della Champions League per la Lazio di Simone Inzaghi, attesa a Monaco di Baviera dal Bayern

È tempo di tornare in campo, per la sfida di ritorno degli ottavi di finale della Champions League, per la Lazio. I biancocelesti di Simone Inzaghi, che arrivano all’appuntamento dopo la vittoria interna contro il Crotone in campionato che alimenta le speranze europee, dovranno cercare l’impresa quasi impossibile contro il Bayern Monaco. All’andata, gli uomni di Hansi Flick, si imposero all’Olimpico con un netto 4-1: i bavaresi sono reduci dall’ennesima vittoria in Bundesliga, contro il Werder Brema, che comandano con 4 punti di vantaggio sul Lipsia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BAYERN MONACO-LAZIO

Bayern Monaco (4-2-3-1): Nübel; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski All. Flick

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All. S. Inzaghi

ARBITRO: Istvan Kovacs (Romania)