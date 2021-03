Dusan Vlahovic, l’attaccante della Fiorentina obiettivo di mercato: ecco a quale big serve di più nel sondaggio di Calciomercato.it

Weekend da protagonista per Dusan Vlahovic, che ha trascinato la Fiorentina con una tripletta al 4-1 in casa del Benevento. L’attaccante è arrivato a quota 12 gol in campionato, risvegliando nuovamente l’interessamento sul mercato da parte delle grandi squadre. Per il bomber serbo, rinnovo in maglia viola ancora incerto, in estate potrebbe essere uno dei nomi più caldi.

Molte in Serie A ad essere interessate a lui. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter quale delle grandi del nostro campionato avrebbe maggiormente bisogno di lui. Vince il sondaggio il Milan, con il 34,7% dei voti, ma di pochissimo sulla Roma (33,7%), che a sua volta necessiterebbe di un attaccante giovane e di talento. Decisamente staccate, nel sondaggio, la Juventus (22,2%) e l’Inter (9,7%).