Serie A, 27a giornata | L’Inter non si ferma, delusione Roma!

Marcatori e classifica dopo le gare di Serie A delle ore 15, i dettagli su Torino-Inter e Parma-Roma

L’Inter batte anche il Torino e prosegue la sua corsa solitaria in vetta alla classifica. Nella 27a giornata di Serie A, i ragazzi di Conte si sono imposti con un meritato 2 a 1 sul campo granata grazie alle reti di Lukaku e Lautaro Martinez. La Roma, invece, si è fatta sorprendere da un ottimo Parma che ha conquistato tre punti preziosi per la lotta salvezza. Due a zero il risultato finale, con Mihaila ed Hernani nel tabellino dei marcatori. Con questi risultati, quindi, si infiamma la corsa al quarto posto, mentre quella per lo scudetto si fa sempre più difficile per Milan e Juventus, impegnate stasera rispettivamente contro Napoli e Cagliari.

Torino-Inter 1-2: 62′ Lukaku (I), 86′ Lautaro Martinez (I), 70′ Sanabria (T)

Parma-Roma 2-0: 9′ Mihaila (P), 55′ Hernani (P)

Classifica Serie A: Inter punti 65, Milan 56, Juventus e Atalanta 52, Roma 50, Napoli 47, Lazio 46, Sassuolo 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino 20, Parma 19, Crotone 15.