Pioli ha diramato i convocati per il big match tra Milan e Napoli: rientrano Theo Hernandez, Rebic e Calhanoglu, fuori ancora in due

Questa sera i rossoneri affronteranno l’ennesimo grande test della stagione: a ‘San Siro’ arriva il Napoli dell’ex Ringhio Gattuso. La compagine di Stefano Pioli, fino ad ora, è riuscita ad uscire a testa alta da tutti i grandi impegni affrontati: solamente Inter e Atalanta hanno piegato in maniera netta il Milan. Fare risultato, in questo momento della stagione, è molto importante per non perdere terreno sia nei confronti dei nerazzurri che delle inseguitrici. Il tecnico emiliano ha diramato le convocazioni ufficiali in vista del big match contro i partenopei di questa sera: ancora prudenza nei confronti di Romagnoli e Calabria, tenuti fuori, mentre arrivano tre recuperi pesanti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Nei convocati del Milan, infatti, ritornano ed essere presenti Theo Hernandez, Rebic e Calhanoglu. Il turco è alle prese con un fastidio al pube da diverse settimane e, evidentemente, il dolore è sopportabile ora ed è potuto rientrare fra i convocati. La sfida con Gattuso è lanciata e, in attesa di ospitare il Manchester United giovedì, i rossoneri sono pronti per il Napoli.