Milan-Napoli accende il malcontento della tifoseria rossonera che se la prende soprattutto con Calhanoglu e Pioli

Milan-Napoli non convince i tifosi rossoneri. Nel mirino ci finiscono anche Calhanoglu e Pioli. Il tecnico paga la scelte fatte all’inizio del match e il ritardo – almeno secondo i sostenitori milanisti – nell’effettuare i cambi per dare una svolta al match. Qualcuno non manca di chiederne l’addio a fine stagione. Ma nel mirino c’è soprattutto Calhanoglu che non ha fatto una buona prestazione. Per tanti tifosi la motivazione è nel rinnovo non ancora arrivato e c’è chi non ha dubbi: “Fa bene a chiedere l’aumento, è la volta buona che se lo tolgono dalle scatole”.

#Calhanoglu fa bene a chiedere l’aumento dello stipendio Capace che è la volta buona che se lo tolgono dalle scatole#MilanNapoli — Mariano (@Mariano_Amelio) March 14, 2021

Anno prossimo chiedo solo un allenatore vero perché Pioli non è da alta classifica #MilanNapoli — forza vecchio cuore rossonero (@Drugojacopo) March 14, 2021

Pioli bravissimo per l’amor del cielo, ma non sa leggere le partite…cambi spesso fatti in ritardo #MilanNapoli — Adrian Turkovic (@AT00000023) March 14, 2021

Brahim Diaz di adesso è superiore a un Çalhanoğlu che dallo Spezia gioca da 5-6 pensando al contratto o altre robe sicuramente come la paura di infortunarsi — rickembecker (@rickembecker) March 14, 2021

#Calhanoglu in questo momento non merita il rinnovo del contratto è un giocatore irriconoscibile #MilanNapoli — Giovanni🔴⚫ (@Iamsilvergdb) March 14, 2021