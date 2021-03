La capolista Inter di Antonio Conte, per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, fa visita al Torino di Nicola

Dopo la vittoria, di misura, contro l’Atalanta nel monday night, l’Inter fa visita al Torino per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. I granata di Davide Nicola, che devono recuperare le partite contro Sassuolo e Lazio rimandate a causa di un focolaio di Covid-19, si trovano al terzultimo posto in classifica e sono reduci dal 4-2 patito contro una diretta concorrente come il Crotone. Di contro, i nerazzurri di Antonio Conte hanno tutta l’intenzione di tenersi salda la vetta della classifica e conservare, se non allungare, i punti di vantaggio sulle inseguitrici. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

Le Formazioni ufficiali di Torino-Inter

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria. All. Nicola

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 62, Milan* 56, Juventus** e Atalanta 52, Roma* 50, Napoli** 47, Lazio* 46, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari* 22, Torino*** 20, Parma* 16, Crotone 15.

*Una partita in meno

** due partite in meno

*** Tre partite in meno