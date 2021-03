Calciomercato.it seguirà in tempo reale Bologna-Sampdoria, lunch match della ventisettesima giornata di Serie A

Archiviati gli anticipi di venerdì e sabato, la Serie A torna in campo alle 12.30 con il lunch match Bologna-Sampdoria. Reduci da due sconfitte consecutive, i padroni di casa cercano i tre punti per portarsi ad un solo punto di distanza dagli avversari odierni. Una vittoria al Dall’Ara consentirebbe invece ai blucerchiati di scavalcare l’Udinese, fermato sul pari ieri sera dal Genoa. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Sampdoria

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg, Soriano; Skov Olsen, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Quagliarella. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 62, Milan 56, Juventus** e Atalanta* 52, Roma 50, Napoli** 47, Lazio 46, Sassuolo 39, Verona* 38, Udinese* 33, Sampdoria 32, Fiorentina* 29, Bologna e Genoa* 28, Spezia* 26, Benevento* 26, Cagliari 22, Torino*** 20, Parma 16, Crotone* 15.

* Una partita in più

** Una partita in meno

*** due partite in meno