Coronavirus, il bollettino del 14 marzo: 21.315 nuovi casi, 264 morti

Coronavirus, numeri ancora preoccupanti nel bollettino del 14 marzo: 21.315 nuovi contagi, i morti odierni sono 264

Numero dei contagi da coronavirus ancora molto elevato nel bollettino di oggi, 14 marzo. I nuovi casi sono 21.315, su un totale di 273.966. Il maggior numero di ulteriori contagi si riscontra in Lombardia (4.334). 264 i nuovi morti, con il totale che sale a 102.145 dall’inizio della pandemia.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Preoccupano soprattutto i dati in costante crescita dei ricoveri ospedalieri e delle terapie intensive. I ricoveri salgono a 24.518 in totale (+365), 100 ricoverati in più in terapia intensiva con il totale che supera nuovamente quota 3mila (3.082). Aumentano anche gli attuali positivi, di altre 11.205 unità, con il totale a 531.266.