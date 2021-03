Serie A, Genoa-Udinese 1-1: De Paul risponde a Pandev

Serie A, Genoa-Udinese 1-1: finisce pari il match del sabato sera, dopo il vantaggio di Pandev rimedia De Paul su rigore

Finisce in parità il match del sabato sera di Serie A tra Genoa e Udinese. Subito avanti i rossoblu’ con un gran gol di Pandev, i friulani pareggiano con un rigore di De Paul. Tutto nel primo tempo, squadre che si confermano in buona forma e raccolgono un punto che le tiene in buona posizione di classifica, lontane dalla zona calda.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’inizio di gara sorride agli uomini di Ballardini, pericolosi più volte e che vanno a segno con una girata mancina di Pandev sul primo palo. L’arbitro esordiente in Serie A, Camplone, annulla per fallo di mano, decisione che smentisce però immediatamente dopo opportuna review al Var. Pronta reazione dell’Udinese, che pareggerebbe subito con Pereyra, fermato però per fuorigioco di Llorente. E’ sempre l’argentino, ispiratissimo, a procurarsi il rigore trasformato per il pari da De Paul alla mezz’ora. Udinese che finisce in crescendo e Perin deve impegnarsi su un gran colpo di testa di Llorente. Ripresa ugualmente equilibrata, le occasioni arrivano con giocate personali. Sempre con lo scatenato Pereyra per l’Udinese, che per due volte si beve tre avversari partendo dalla fascia: la prima volta non trova nessuno a correggere in gol, la seconda trova Nestorovski che però sbaglia tutto. Nel recupero, Zajc ne salta quattro ma poi calcia sull’esterno della rete e Behrami colpisce il palo da posizione defilata. Verdetto nel complesso giusto.

GENOA-UDINESE 1-1 – 10′ Pandev (G), 30′ De Paul rig. (U)

CLASSIFICA: Inter punti 62, Milan 56, Juventus** e Atalanta* 52, Roma 50, Napoli** 47, Lazio 46, Sassuolo 39, Verona* 38, Udinese* 33, Sampdoria 32, Fiorentina* 29, Bologna e Genoa* 28, Spezia* 26, Benevento* 26, Cagliari 22, Torino*** 20, Parma 16, Crotone* 15.

* Una partita in più

** Una partita in meno

*** due partite in meno