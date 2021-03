DIRETTA Serie A, Sassuolo-Verona | Le formazioni Ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra le squadre di De Zerbi e Juric in tempo reale

Il Sassuolo affronta il Verona nel terzo anticipo valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, che mette virtualmente in palio l’ottavo posto in classifica. I neroverdi di De Zerbi, che hanno una partita da recuperare, vogliono bissare il successo (2-0) dell’andata per operare il sorpasso e uscire da un periodo negativo fatto di due punti in tre partite. I gialloblu di Juric, invece, vogliono rialzare la testa dopo il ko col Milan e ottenere bottino pieno per superare già quota la soglia dei 40 punti. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

CLASSIFICA: Inter punti 62, Milan 56, Juventus** e Atalanta* 52, Roma 50, Napoli** 47, Lazio 46, Verona 38, Sassuolo** 36, Sampdoria 32, Udinese 32, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina 26, Spezia* 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino*** 20, Parma 16, Crotone* 15.

* Una partita in più

** Una partita in meno

*** due partite in meno