DIRETTA Serie A, Genoa-Udinese | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra le squadre di Ballardini e Gotti in tempo reale

Il Genoa riceve l’Udinese nell’ultimo anticipo valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Da un lato i rossoblu di Ballardini vogliono tornare alla vittoria dopo aver conquistato solo 3 punti nelle ultime cinque gare. Dall’altro i bianconeri di Gotti puntano al quinto risultato utile di fila per avvicinarsi alla salvezza aritmetica. All’andata i friulani si imposero 1-0. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Pandev. All. Ballardini

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger-Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti

CLASSIFICA: Inter punti 62, Milan 56, Juventus** e Atalanta* 52, Roma 50, Napoli** 47, Lazio 46, Sassuolo 39, Verona* 38, Sampdoria 32, Udinese 32, Fiorentina* 29, Bologna 28, Genoa 27, Spezia* 26, Benevento* 26, Cagliari 22, Torino*** 20, Parma 16, Crotone* 15.

* Una partita in più

** Una partita in meno

*** due partite in meno