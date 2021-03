SONDAGGIO CM.IT – Milan e Roma, l’Europa League si può vincere!

Milan e Roma bene nell’andata di Europa League, la coppa si può vincere: il verdetto nel sondaggio di Calciomercato.it

Ottimo pari per il Milan in casa del Manchester United, Roma che dilaga contro lo Shakhtar Donetsk. Giovedì molto positivo in Europa League per le due rappresentanti italiane, che possono guardare con fiducia al passaggio ai quarti di finale e ad andare fino in fondo in una competizione che storicamente non ha riservato grandissime soddisfazioni alle italiane.

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter se entrambe hanno chances di vincere il torneo. Verdetto positivo, con il 35,1% dei votanti che ritiene che entrambe possano puntare al trionfo finale. Il 26,2% però ritiene che nessuna delle due abbia possibilità. Dovendo scegliere tra una, le maggiori probabilità le avrebbe la Roma, con il 21,6% dei voti, mentre un trionfo del Milan è votato al 17,1%.