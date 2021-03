Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro ad Andrea Pirlo dopo l’eliminazione dalla Champions League con la sua Juventus

Andrea Pirlo ha ricevuto il suo secondo Tapiro d’oro stagionale dopo l’eliminazione dalla Champions League della sua Juventus per mano del Porto. La stagione per il tecnico si fa adesso davvero complicata: la Juventus, fuori dall’Europa, è chiamata a recuperare ben dieci punti. Non un’impresa facile (i bianconeri devono ancora recuperare la partita contro il Napoli), con l’Inter che fino a questo momento ha sbagliato davvero poco. Il rischio fallimento è dietro l’angolo ma Pirlo – intercettato dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli – guarda avanti: “Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo. Futuro? Durante la consegna dello scorso Tapiro mi avete chiesto se avrei mangiato il panettone, ora spero di mangiare pure la colomba…”

Inevitabile parlare della prestazione più che negativa di Cristiano Ronaldo – “L’errore di Ronaldo in barriera? Non è solo quello – prosegue Pirlo -, abbiamo commesso sbagli che nel nostro caso ci sono costati la qualificazione. Il voto a Ronaldo lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero”.