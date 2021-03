Il bollettino sul coronavirus di mercoledì 10 marzo 2021: sono 22.409 nuovi casi, 332 decessi nelle ultime ventiquattro ore

Il bollettino sul coronavirus del 10 marzo registra 22.409 nuovi positivi in Italia rispetto ai 19.749 di ieri. Sale il tasso di positività: è al 6,2% con 361.040 tamponi effettuati. Secondo i dati diramati dal ministero della Salute sono 332 i decessi.

Dal punto di vista ospedaliero, si registrano incrementi di ricoveri in terapia intensiva: sono 253 nelle ultime ventiquattro ore con un saldo di 71 pazienti in più rispetto a ieri per un totale di 2.827 persone. Aumentano anche i ricoveri ordinari: sono 489 in più rispetto a ieri per un totale di 22.882.

Infine, la regione con più nuovi casi è la Lombardia: sono 4.422 i nuovi positivi. A seguire la Campania con 3.034 e l’Emilia Romagna con 2.155 nuovi casi giornalieri.